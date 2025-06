LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | le spadiste sono in semifinale! Attesa anche per i fiorettisti

Resta aggiornato in tempo reale sui Campionati Europei di scherma 2025: le spadiste italiane hanno conquistato la semifinale, con un’energia travolgente e un’ultima azione decisiva di Alberta Santuccio. Anche i fiorettisti si preparano a scendere in pedana, promettendo emozioni spettacolari. Clicca qui per vivere ogni istante della diretta e non perdere neanche un colpo di questa incredibile competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57: L’Italia affronterà ora la vincente del quarto di finale tra Ucraina ed Ungheria che è ancora in corso. 12.55: ITALIA IN SEMIFINALE! Con più sofferenza del previsto le spadiste azzurre raggiungono la semifinale. Un ultimo assalto eccezionale di Alberta Santuccio ha permesso all’Italia di entrare nella zona medaglie. ITALIA-SVEZIA 38-31 Tocca ancora Santuccio. ITALIA-SVEZIA 37-31 Colpo doppio. ITALIA-SVEZIA 36-30 Stoccata di Santuccio. ITALIA-SVEZIA 35-30 Sempre colpo doppio. Pochi secondi alla fine. ITALIA-SVEZIA 34-29 Nuovamente colpo doppio. ITALIA-SVEZIA 33-28 Colpo doppio! ITALIA-SVEZIA 32-27 Questa stoccata di Santuccio vale la semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: le spadiste sono in semifinale! Attesa anche per i fiorettisti

In questa notizia si parla di: semifinale - diretta - spadiste - scherma

