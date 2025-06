LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | le spadiste azzurre sotto -2 dopo sei assalti agli ottavi

L’azione è intensa e il pubblico è in fibrillazione: le spadiste azzurre ai Campionati Europei 2025 sono sotto di due assalti agli ottavi, ma la passione italiana non si arrende. Con ogni stoccata, si avvicinano alla vittoria, mentre il cuore batte forte. Clicca qui per seguire in diretta tutte le emozioni di questa sfida epica e scoprire se l’Italia può ribaltare il risultato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-24 Bersaglio per la russa. Ma c’è il video. 22-24 Difesa e risposta di una Giulia Rizzi che adesso tenta lo strappo. +2 Italia 22-23 Sorpassooooooo! Attacco a bersaglio 22-22 Pareggio in contrattacco! Non fermarti Giulia 22-21 L’attacco di Giulia! Forza! Termina un assalto difficile, in cui le russe hanno segnato un +2. Tocca ribaltare la situazione. Ora Rizzi se la vedrà con Mil Bavuge Khabimana. 22-20 Colpo doppio 21-19 Stoccata vincente di Alberta da fondo pedana 21-18 Colpo doppio 20-17 Altro attacco vincente della neutrale. Attenzione a non farle scappare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: le spadiste azzurre sotto -2 dopo sei assalti agli ottavi

