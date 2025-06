LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | le spadiste azzurre lottano con l’AIN in un ottavo equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’assalto termina ed il parziale è sempre pari. 16-16. La situazione si fa delicata. Adesso il sesto assalto con Santuccio che sfida Bekmurzova 16-16 Stavolta l’attacco è della neutrale russa. ParitĂ 15-16 Colpo doppio 14-15 Guizzo di Rizzi dopo un lungo confronto Termina l’assalto nel piĂą totale equilibrio: AIN-Italia 14-14. Ora Rizzi sfida Murtazaeva 14-14 Affondo di Fiamingo, paritĂ ! 14-13 Stoccata di Bavuge Khabimana che torna sul +1 13-13 PAREGGIO DI ROSSELLA, sempre portando la neutrale a fondo pedana 13-12 Arriva finalmente l’attacco di Fiamingo 13-11 Colpo doppio dopo che Rossella aveva portato l’avversaria fino a fondo pedana 12-10 Stoccata a bersaglio della neutrale Finisce il terzo assalto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: le spadiste azzurre lottano con l’AIN in un ottavo equilibrato

