LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | le spadiste azzurre avanti +1 dopo sette assalti agli ottavi

Segui in tempo reale tutto l’emozionante percorso delle spadiste azzurre ai Campionati Europei 2025. Dagli ottavi alle sfide più intense, ogni assalto racconta la passione e la determinazione della squadra italiana. Resta con noi e scopri come le nostre campionesse affrontano questa sfida cruciale, mantenendo alta la bandiera tricolore in un'edizione indimenticabile. Adesso, si va avanti: la battaglia continua!

Adesso in pedana c'è Rossella Fiamingo per il penultimo assalto. Sfiderà Bekmurzova Finisce un preziosissimo settimo assalto che si conclude con il parziale di 4-1 da parte di Rizzi. Adesso l'Italia conduce con una stoccata di vantaggio. Momento topico, Amici di OA Sport Punto confermato. Italia a +1 23-24 Bersaglio per la russa. Ma c'è il video. 22-24 Difesa e risposta di una Giulia Rizzi che adesso tenta lo strappo. +2 Italia 22-23 Sorpassooooooo! Attacco a bersaglio 22-22 Pareggio in contrattacco! Non fermarti Giulia 22-21 L'attacco di Giulia! Forza! Termina un assalto difficile, in cui le russe hanno segnato un +2.