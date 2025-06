LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Italia a +5 dalla Francia dopo quattro assalti in finale

Segui in tempo reale la tesa finale dei Campionati Europei di scherma 2025, dove l’Italia si mantiene a soli cinque punti dalla Francia dopo un emozionante testa a testa. Con assalti mozzafiato, risposte rapide e il pubblico in delirio, ogni movimento conta. Non perdere gli aggiornamenti in diretta: clicca qui per vivere ogni istante di questa sfida epica e scoprire chi alzerà il trofeo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-21 Savin prende per primo l’iniziativa. C’è il video 24-20 Va a bersaglio il francese 24-19 L’attacco è del francese. Non mancano i “Buuh” del pubblico Video 24-18 Bravo Bianchi che tiene la misura e va a bersaglio 23-18 Tocca l’attacco di Savin, bersaglio interno Stoccata confermata 23-17 Attacco, parata e risposta di Bianchi! Il francese chiede il video 22-17 Ancora Bianchi! Non c’è continuità nello stop del francese 21-17 Fuori l’attacco di bianco, dentro quello di Savin 21-16 RIMESSA DI BIANCHIIIIIIII! NON TOCCA IL FRANCESE Adesso Guillaume Bianchi se la vede con Rafael Savin 20-15 Contrattacco!!!!!!!!!!!!! PIPPOOOOOOOOO! Il francese fa controllare il fioretto ma funziona perfettamente! Si chiude il quarto assalto, azzuri avanti +5 Bersaglio non valido Loisel Nulla di fatto Video 19-15 PIPPO si riprende, attacco dopo aver mandato a vuoto il francese 18-15 Ancora luce verde, stoccata di Loisel 18-14 Stoccata per il francese, una sola luce. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Italia a +5 dalla Francia dopo quattro assalti in finale

In questa notizia si parla di: diretta - scherma - europei - italia

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi - Sabato 24 maggio 2025, Rai Sport offre un ricco palinsesto con dirette e approfondimenti di eventi sportivi come il Giro d'Italia, equitazione, scherma, pallanuoto, pallavolo e tuffi.

Scherma,, Campionati europei Genova 2025: oro per l'Italia nel fioretto femminile a squadre Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/sport-scherma-campionati-europei-genova-2025-matteo-galassi-andrea-santarelli-m Vai su Facebook

Scherma,, Campionati europei Genova 2025: oro per l'Italia nel fioretto femminile a squadre Segui la diretta streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/sport-scherma-campionati-europei-genova-2025-matteo-galassi-andrea-santarelli-m Vai su X

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: rimonta folle dei fiorettisti in semifinale! Sarà finale contro la Francia, bronzo per le spadiste; LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: doppio bronzo per l’Italia, doppio oro per la Francia che vola nel medagliere; Europei Genova 2025 - Sesta e ultima giornata di gare: in palio i titoli a squadre della spada femminile e del fioretto maschile (diretta tv dalle 15.25 su RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live e video.

Europei scherma, medaglia di bronzo per le ragazze della spada - Travolte dall'Ucraina in semifinale, Fiamingo, Rizzi, Santuccio e Paulis si riscattano nella finale di consolazione con l'Estonia ... Lo riporta corrieredellosport.it

Scherma: Europei, Italia in finale nel fioretto maschile a squadre - L'Italia raggiunge la finale nella prova a squadre di fioretto maschile agli Europei di Genova, giunti alla sesta e ultima giornata di gare. Da napolimagazine.com