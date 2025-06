LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Italia a +5 dalla Francia dopo cinque assalti in finale

Segui in diretta gli Europei di scherma 2025, dove l’Italia si distingue ancora una volta a soli cinque punti dalla Francia nella finale emozionante. Dopo cinque assalti intensi, il match è ricco di colpi sorprendenti e decisioni cruciali, tra tensione e fair play. Resta aggiornato per non perdere neanche un momento di questa sfida epica, che promette di scrivere un’altra pagina memorabile della nostra scherma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Scontro tra i due combattenti, il francese cade a terra, forse un po’ incastrato. Nessuna tensione tra i due, anche se l’arbitro si sta accertando che non sia successo nulla. Stoccata confermata al francese. Cartellino giallo per Macchi. Non deve commettere queste ingenuità Pippo 33-28 Anane si prende il punto, ma il box dell’Italia chiede il video 33-27 Anane cerca di racimolare punti, non dobbiamo permetterlo. 33-26 PIPPO prende ferro in prima, raccoglie e tira sulla schiena dell’avversario 32-26 Il francese cerca di recuperare 32-25 LUCE ROSSAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chiusura di Macchi, tocca solo lui 31-25 Contrattacco a segno di Filippo Adesso parte l’ultima serie di assalti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Italia a +5 dalla Francia dopo cinque assalti in finale

