LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Italia a +2 dalla Francia dopo due assalti in finale

Il palazzetto di Genova è in fermento: gli Europei di scherma 2025 sono nel vivo, e l’Italia si posiziona a soli due punti dalla Francia. Tra colpi magistrali, contrattacchi decisi e giocate spettacolari, il pubblico assiste a una finale emozionante che tiene tutti con il fiato sospeso. Resta aggiornato sul match in tempo reale: clicca qui per vivere ogni istante di questa battaglia epica!

12-9 Attacco del transalpino. 12-8 Contrattacco vincente di Alessio! Colpo d'incontro su avanzata dell'avversario 11-8 Attacco di Alessio a bersaglio!!!!!! Adesso Alessio Foconi sfida Anas Anane. 10-8 Stoccata capolavoro di Macchi! Esordio pazzesco di PIPPO. PANDEMONIO a Genova. Ma stiamo calmi 9-8 Contrattacco a segno di Macchi! 8-8 Pareggio del transalpino 8-7 Stoccata di SUPERPIPPO sulla schiena, siamo avanti Filippo si lamenta del fioretto, potrebbe essere saltata la punta. Secondo cambio. Sono cose che non devono fare distrarre l'azzurro. Ammonizione per Macchi.

