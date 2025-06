LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | inizia l’ultima giornata attesa per le spadiste azzurre

Benvenuti live dai Campionati Europei di scherma 2025! L’ultima giornata si infiamma con le emozioni delle spadiste azzurre, protagoniste di sfide profonde e combattute. Seguite con noi ogni istante di questa entusiasmante competizione, tra sorprese e grandi ritorni. Restate aggiornati: cliccate qui per la diretta completa e non perdere neanche un colpo di questa avvincente sfida europea!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.04 Si infiamma la sfida tra AIN ed Olanda. Nel secondo assalto le atlete neutrali hanno recuperato il gap, mettendo in scena un bel testa a testa. Sul finale però Booney ha trovato lo strappo. Adesso l’Olanda conduce per 5-8. 8.59 Inizio positivo per le neerlandesi, le quali chiudono il primo assalto con il parziale di 1-3 8.57 Questo l’ordine degli assalti per quanto riguarda la sfida tra AIN-Olanda, importante in ottica Italia # NETHERLANDS SD Risultati Risultati SD AIN # 6 DE JONG Cheryl MURTAZAEVA Aizanat 3 5 BOONE Kelly BAVUGE KHABIMANA Milen 1 4 REESINCK Sophie YASINSKAYA Kristina 2 6 DE JONG Cheryl BAVUGE KHABIMANA Milen 1 4 REESINCK Sophie MURTAZAEVA Aizanat 3 5 BOONE Kelly YASINSKAYA Kristina 2 4 REESINCK Sophie BAVUGE KHABIMANA Milen 1 6 DE JONG Cheryl YASINSKAYA Kristina 2 5 BOONE Kelly MURTAZAEVA Aizanat 3 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: inizia l’ultima giornata, attesa per le spadiste azzurre

