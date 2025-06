LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | inizia la semifinale delle spadiste! In pedana anche i fiorettisti

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento: le semifinali di spada femminile e fioretto maschile si svolgono in diretta, regalando emozioni e colpi di scena. Dall'Italia che combatte con tenacia contro Ucraina e Austria, all'attesa per il duello tra Bianchi e Ettelt, ogni istante è un tuffo nel cuore di questa avvincente competizione. Resta con noi e clicca qui per aggiornamenti live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Italia-Ucraina (spada femminile) 16-22. Purtroppo Inna Brovko è in palla come le sue compagne di squadra. Azzurre a -6 a due assalti dal termine. E’ il momento di Fiamingo-Maksymenko. Italia-Austria (fioretto maschile) 40-23. Chiudiamo in bellezza con il campione d’Europa Bianchi opposto ad Ettelt. 14:05 Italia-Ucraina (spada femminile) 15-20 Italia-Austria (fioretto maschile) 37-20 14:02 Italia-Ucraina (spada femminile) 13-18. Allungano nuovamente le ucraine a tre assalti dal termine. Abbiamo bisogno della reazione di Alberta Santuccio contro Brovko. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la semifinale delle spadiste! In pedana anche i fiorettisti

