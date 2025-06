LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | in corso Italia-Svezia nella spada Attesa per il quarto dei fiorettisti

Resta sintonizzato per vivere in diretta emozionanti attimi di scherma ai Campionati Europei 2025. L’Italia sfida la Svezia nella spada, con il quarto dei fiorettisti che promette spettacolo e adrenalina. La tensione è alta: chi emergerà vittorioso? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un istante di questa battaglia di abilità e passione. Il match è appena cominciato, l’azione è pronta a infiammare gli spalti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si è chiuso il primo assalto. Ci sono dei problemi con il tabellone elettrico e al momento la sfida è ferma. ITALIA-SVEZIA 3-3 Ancora colpo doppio. ITALIA-SVEZIA 2-2 Pareggia la svedese. ITALIA-SVEZIA 2-1 Stoccata di Santuccio. ITALIA-SVEZIA 1-1 Colpo doppio. ITALIA-SVEZIA 0-0 Passato un minuto senza stoccate e cartellino per entrambe. 11.40: Ci siamo con Italia-Svezia. In pedana per prime Santuccio e Ulltjarn. 11.36: Intanto è cominciata la sfida tra Spagna e Austria nel fioretto maschile. Chi vince becca l’Italia ai quarti. 11.33: Si attende il quarto di finale tra Italia e Svezia nella spada femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: in corso Italia-Svezia nella spada. Attesa per il quarto dei fiorettisti

In questa notizia si parla di: italia - svezia - diretta - scherma

Eurovision 2025, Svezia e Austria favorite, l’Italia parte in salita. Nessuno punta su Tommy Cash - Il countdown per l’Eurovision Song Contest 2025 è ufficialmente iniziato, con la prima semifinale che avrà luogo domani sera a Basilea, trasmessa in diretta su RaiDue.

? Le Ragazze guidate da Matteucci sono pronte all'esordio, contro le padrone di casa della Polonia. Forza Azzurrine! Ore 18 in diretta su #RaiPlay #U19WEURO #Under19 #Azzurrine Vai su Facebook

Olimpiadi Parigi 2024 Day 6, Diretta Gare Giovedi 1 Agosto (Discovery+ Eurosport e Rai2); Parigi 2024: i risultati di tutte le gare degli azzurri del 27 luglio; Parigi 2024: dal tiro al beach volley, rivivi tutte le gare del primo giorno.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023/ Italia, doppio oro! Fioretto e spada, solo vittorie (29 luglio) - Italia medaglia d’oro e campione del Mondo nella spada maschile, la diretta dei Mondiali di scherma Milano 2023 si chiude oggi con il trionfo totale degli Azzurri, battuta la Francia entrambe le ... ilsussidiario.net scrive

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA/ Italia medaglia d’oro nella spada femminile! (oggi 21 giugno) - DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: SPADISTE MEDAGLIA D’ORO! Come scrive ilsussidiario.net