LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | fiorettisti agevolmente in semifinale spadiste per il bronzo

I Campionati Europei di scherma 2025 sono in pieno svolgimento, con emozioni che coinvolgono appassionati di tutta Italia. Le nostre fiorettiste avanzano agevolmente in semifinale, mentre le spadiste lottano per il bronzo in una sfida intensa contro l’Ucraina. Restate aggiornati e seguite in diretta tutte le emozioni di questo evento imperdibile: clicca qui per non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:19 ITALIA-UCRAINA (spada femminile) 27-45. Dilagante Kryvytska contro una scoraggiata Santuccio. Sarà finale per il bronzo tra Italia ed Estonia. 14:17 Italia-Ucraina 23-34. 120 secondi al termine di questa semifinale disputata sottotono dalle azzurre. 14:16 Non arrivano buone notizie invece dalla spada femminile. +10 per l’Ucraina nel corso dell’ultimo assalto tra Kryvytska e Santuccio. 14:13 ITALIA-AUSTRIA (fioretto maschile) 45-26! Tutto sotto controllo per Bianchi, Macchi e Foconi. Azzurri che balzano in semifinale dove troveranno una tra Ungheria e rappresentativa degli atleti che gareggiano sotto bandiera neutrale (AIN). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: fiorettisti agevolmente in semifinale, spadiste per il bronzo

In questa notizia si parla di: diretta - semifinale - bronzo - scherma

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Campionati Italiani Assoluti – Piacenza, 9 giugno Ultima gara della stagione… la più importante. E Anna Cordioli c’era, a rappresentare Scherma Bolzano. Nel girone, 2 vittorie e 4 sconfitte (due perse solo per una stoccata). Poi la prima diretta: vittoria 15-10 Vai su Facebook

Scherma, Italia: spada e sciabola sono di bronzo a Genova - Mormile: La medaglia è un punto di partenza; Europei Scherma 2025, Batini bronzo nel fioretto femminile: è la prima medaglia azzurra; DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali.

DIRETTA Europei di scherma, fioretto maschile: Bianchi in finale, Marini vince il bronzo - Marini vince il bronzo nel fioretto maschile Tommaso Marini vince la medaglia di bronzo nel torneo individuale di fioretto maschile negli Europei di scherma in corso a Genova. Come scrive msn.com

Scherma, a Genova scendono in pedana la sciabola e la spada - Dopo l'exploit delle ragazze azzurre, oro nel fioretto, oggi è il turno di altre due armi. msn.com scrive