LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | definito l’avversario delle spadiste azzurre agli ottavi

Segui in diretta gli Europei di scherma 2025 e scopri tutto sull’ottavo di finale delle spadiste azzurre. La suspense è alle stelle: chi sarà la loro avversaria nei quarti? Preparati a vivere ogni emozione, aggiornamento dopo aggiornamento, per non perdere neanche un colpo di questa competizione entusiasmante. Resta con noi, il grande spettacolo sta per iniziare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.53 In caso di vittoria, le azzurre ai quarti affronteranno una tra Svezia e Germania. 9.50 Attenzione a questa AIN che potrà avere anche il vantaggio di aver già avuto l’occasione di riscaldarsi in un incontro impegnativo nelle sue prime battute. 9.46 Stando al programma, l’ottavo di finale tra Italia ed AIN inizierà alle 10:20, ma non è escluso che parta con qualche minuto di anticipo. 9.45 Questo quindi il quadro degli ottavo di finale ITALIA-AIN. SVEZIA-GERMANIA. UNGHERIA-ROMANIA. FINLANDIA-UCRAINA. POLONIA-TURCHIA. SPAGNA-ESTONIA. SVIZZERA-ISRAELE. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: definito l’avversario delle spadiste azzurre agli ottavi

In questa notizia si parla di: azzurre - diretta - scherma - europei

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Scherma, dopo la "giornata d’oro" per l’Italia, oggi le prove a squadre In pedana le fiorettiste azzurre contro la Francia per l'oro continentale Segui la diretta streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/sport-scherma-campionati-europei-g - X Vai su X

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: seguite con noi le gare a squadre della spada maschile e della sciabola femminile. Prosegue la caccia alla Francia nel medagliere! Vai su Facebook

Scherma, Italia: spada e sciabola sono di bronzo a Genova - Mormile: La medaglia è un punto di partenza; Europei di scherma, Italia: doppio bronzo nella sciabola e nella spada a squadre; Campionati Europei Basilea 2024 – Meraviglie azzurre: Arianna Errigo e Michele Gallo campioni d’Europa! E la sciabola maschile fa la storia con tre sul podio grazie all’argento di Luca Curatoli e al bronzo di Gigi Samele.

Scherma, i campionati Europei a Genova - Il fiorettista anconetano, 25 anni, dopo il bronzo a Genova nella prova individuale di lunedì, vin ... Lo riporta msn.com

Europei di scherma, l'Italia in finale per il bronzo nella spada uomini e sciabola donne - A Genova, agli Europei 2025, l'Italia si giocherà il bronzo sia nella spada maschile sia nella sciabola femminile. Riporta sport.sky.it