LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | definito l’avversario delle azzurre agli ottavi

Segui in diretta gli Europei di scherma 2025 e scopri chi affronterà le azzurre agli ottavi di finale. Le emozioni sono alle stelle e ogni dettaglio conta: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perderti nulla di questa avvincente competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.39 La Gran Bretagna si avvicina sensibilmente agli ottavi di finale: all’ultimo assalto la situazione con la Repubblica Ceca è di 40-33 9.37 Ecco i dettagli dell’assalto tra AIN e Olanda # NETHERLANDS SD Risultati Risultati SD AIN # 6 DE JONG Cheryl 3 3 1 1 MURTAZAEVA Aizanat 3 5 BOONE Kelly 5 8 5 4 BAVUGE KHABIMANA Milen 1 4 REESINCK Sophie 6 14 11 6 YASINSKAYA Kristina 2 6 DE JONG Cheryl 1 15 20 9 BAVUGE KHABIMANA Milen 1 4 REESINCK Sophie 1 16 25 5 MURTAZAEVA Aizanat 3 5 BOONE Kelly 3 19 30 5 YASINSKAYA Kristina 2 4 REESINCK Sophie 4 23 35 5 BAVUGE KHABIMANA Milen 1 R DE WIJN Day 5 28 40 5 YASINSKAYA Kristina 2 5 BOONE Kelly 3 31 45 5 BEKMURZOVA Iana R D31 V45 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: definito l’avversario delle azzurre agli ottavi

