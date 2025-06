LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | cominciano gli ottavi delle spadiste Le azzurre contro le atlete neutrali indipendenti

Vivi con noi l’emozione degli Europei di scherma 2025, dove le giovani spadiste azzurre affrontano avversarie neutrali in un palcoscenico di pura adrenalina. La tensione cresce mentre gli ottavi si infiammano, tra parità e sorpassi sorprendenti. Resta con noi per seguire ogni stoccata e vivere ogni momento in diretta: l’azione è appena iniziata e la storia si scrive ora!

3-3 Parità 2-2 Pareggio di Santuccio Termina il primo assalto. Avvio molto contratto. L'AIN conduce per 2-1. Ora Alberta Santuccio contro Mil Bavuge Khabimana 2-1 Doppio colpo 1-0 La prima stoccata è di Murtazaeva 0-0 Passa il minuto. Nessuna affonda. Si parte! AIN-ITALIA 0-0 Azurre che cercano la giusta concentrazione a bordo pedana. AIN-ITALIA 0-0. Ancora qualche istante di attesa per il primo assalto. 10.10 Si comincia con Rossella Fiamingo che, nel primo assalto, affronta Alzanat Murtazaeva. SI PARTE, FORZA AZZURRE! 10.09 Le azzurre tireranno dalla parte SINISTRA 10.

