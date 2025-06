LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | CHIUSURA IN BELLEZZA! I fiorettisti battono la Francia e sono d’oro! Bronzo per le spadiste

L'Europa dei campioni si chiude con emozioni indimenticabili ai Campionati Europei di scherma 2025 a Genova. I fiorettisti regalano una vittoria d’oro alla nostra Nazionale, mentre le spadiste conquistano il bronzo, scrivendo pagine di storia e passione. Resta con noi per rivivere ogni istante di questa straordinaria rassegna, dove il talento italiano ha brillato in ogni sfida. La schermata finale è solo l’inizio di molte altre grandi emozioni.

20.04 Termina questa lunga diretta, Amici di OA Sport. L'Italia saluta Genova con tredici medaglie complessive. Grazie per essere stati con noi durante questa incantevole rassegna continentale. BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA! 20.02 Foconi alla RAI " Siamo coesi, troviamo sempre uno spunto. Ci rasseneriamo. Possiamo tirare bene o male. Ma a fondo pedana c'è un gruppo che ti fa trovare la forza ". Filippo Macchi: " Penso che questa stagione è stata dominata da noi, abbiamo vinto cinque gare su sei compresa questa. Non è facile confermarsi, qui abbiamo incontrato difficoltĂ .

Genova, Europei di scherma: grande successo - Si chiude a Genova un Campionato Europeo contraddistinto non solo dai successi azzurri ma anche dai numeri da record che hanno decretato il successo della manifestazione e del Comitato Organizzatore p ... Scrive mediterranews.org

Europei di scherma a Genova, 10mila persone tra gli spalti e un milione di spettatori. Più di 7mila pernotti - Un plauso alla Liguria Regione europea dello sport che ha curato l’organizzazione di questi campionati, che hanno acceso i riflettori – in tv e sui media – ... Da ilsecoloxix.it