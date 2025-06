LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Bianchi trascina i fiorettisti sul tetto d’Europa! Battuta la Francia in finale

Gli Europei di scherma 2025 sono arrivati al loro apice, con Bianchi che guida l’Italia verso il trionfo. La finale tra Italia e Francia ha regalato emozioni intense, culminando con una vittoria storica dei nostri fiorettisti. Scopri in diretta come si è svolta questa epica sfida e lasciati coinvolgere dall’adrenalina di un risultato che resterà nella storia della scherma europea. Continua a leggere: la gloria italiana è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 I dettagli della sfida tra Italia e Francia # FRANCE SD Risultati Risultati SD ITALY # 6 LOISEL Pierre 5 5 3 3 BIANCHI Guillaume 3 5 PAUTY Maxime 3 8 10 7 MACCHI Filippo 1 4 ANANE Anas 3 11 15 5 FOCONI Alessio 2 6 LOISEL Pierre 4 15 20 5 MACCHI Filippo 1 4 ANANE Anas 6 21 25 5 BIANCHI Guillaume 3 5 PAUTY Maxime 4 25 30 5 FOCONI Alessio 2 4 ANANE Anas 7 32 35 5 MACCHI Filippo 1 6 LOISEL Pierre 8 40 39 4 MARINI Tommaso R 5 PAUTY Maxime 3 43 45 6 BIANCHI Guillaume 3 D43 V45 19.58 Vittoria di sofferenza per l'Italia, autrice di una serie di assalti condotti con grande personalità.

