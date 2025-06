LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | attesa per la finale dei fiorettisti! Bronzo per le spadiste

L’attesa è alle stelle per i Campionati Europei di scherma 2025! Mentre si avvicinano le emozionanti finali, tra fiorettisti in cerca della gloria e le spadiste pronte a scrivere la storia, non mancano i momenti di suspence e tensione. Rimanete con noi: clicca qui per aggiornare in tempo reale gli ultimi sviluppi e vivere ogni istante di questa grande avventura sportiva. La competizione sta per entrare nel vivo, e la passione è alle stelle!

17.55 17.49 Praticamente tutto pronto per la finale della spada femminile. In corso le presentazioni di rito. Oggi, a differenza delle altre volte, sono previsti anche dei discorsi di chiusura. Si partirà quindi con qualche minuto di ritardo 17.46 Gli schieramenti della finale valida per la spada femminile # SWITZERLAND SD Risultati Risultati SD UKRAINE # 6 HATZ Fiona KRYVYTSKA Olena 3 5 BRUNNER Pauline BROVKO Inna 1 4 FAVRE Angeline MAKSYMENKO Anna 2 6 HATZ Fiona BROVKO Inna 1 4 FAVRE Angeline KRYVYTSKA Olena 3 5 BRUNNER Pauline MAKSYMENKO Anna 2 4 FAVRE Angeline BROVKO Inna 1 6 HATZ Fiona MAKSYMENKO Anna 2 5 BRUNNER Pauline KRYVYTSKA Olena 3 17.

