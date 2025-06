LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | attesa per la finale dei fiorettisti bronzo per le spadiste Oro all’Ucraina

L’European Fencing Championships 2025 si sta rivelando un evento ricco di emozioni e sorprese, con la tensione alle stelle per le finali di fioretto e spada femminile. Mentre l’Ucraina conquista il titolo d’oro, l’Italia si prepara a tifare con passione per gli ultimi atti di questa straordinaria competizione. Restate con noi: cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida!

18.49 Va in archivio una finale mai messa davvero in discussione, gestita molto bene dall'Ucraina. Ma adesso è tempo di concentraci, di stringerci, di tifare Italia a più non posso. Tra poco la finale del fioretto, ultimo atto di questo europeo 34-45 Colpo al braccio e titolo europeo! L'UCRAINA VINCE LA MEDAGLIA D'ORO NELLA SPADA FEMMINILE 34-44 Rimessa di Kharkova. Una stoccata all'oro 34-43 Luce verde, attacco Ucraino. Due stoccate al titolo 33-42 Colpo doppio 33-41 Stoccata dell'ucraina Finisce l'assalto. Ora l'ultima manche. Si sfidano Pauline Brunner Vlada Kharkova.

Piccoli fenomeni crescono. Ci ha provato Matteo Galassi a portare la medaglia dal metallo più prezioso agli Europei di Scherma in quel di Genova. A soli 20 anni l'Azzurro con il punteggio di 15 a 11 si deve arrendere in finale solo l’ucraino Roman Svichkar co Vai su Facebook

Europei Genova 2025 - Sesta e ultima giornata di gare: in palio i titoli a squadre della spada femminile e del fioretto maschile (diretta tv dalle 15.25 su RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live e video; DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali; Diretta Rai Sport Sabato 14 Giugno 2025 Europei Calcio Under 21 Slovacchia - ITALIA, Scherma Genova.

Europei scherma, medaglia di bronzo per le ragazze della spada - Travolte dall'Ucraina in semifinale, Fiamingo, Rizzi, Santuccio e Paulis si riscattano nella finale di consolazione con l'Estonia ... Si legge su corrieredellosport.it

