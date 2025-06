LIVE | La grande notte delle riserve | la prova generale della Giostra

Prepariamoci a vivere un'emozionante anteprima della 147esima Giostra del Saracino, protagonisti i coraggiosi riservisti che sfideranno il Buratto nella notte più attesa dell’anno. Questa prova generale non è solo una sfida, ma un omaggio a Edo Gori, figura iconica e amato ex rettore di Porta Santo. La grande notte delle riserve promette spettacolo, passione e tradizione: un appuntamento da non perdere per gli amanti delle emozioni forti.

È la grande notte delle riserve: quella in cui i giostratori non titolari daranno battaglia al Buratto. Si corre questa notte la prova generale del 147esima Giostra del Saracino. Sarà dedicata a un grande personaggio dell'universo della giostra: Edo Gori, compianto ex rettore di Porta Santo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - LIVE | La grande notte delle riserve: la prova generale della Giostra

