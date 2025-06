LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | tocca a Erica Simonetti

Segui in diretta i Mondiali di judo 2025 e tifa per Erica Simonetti, protagonista indiscussa di questa emozionante giornata. Con aggiornamenti continui e momenti salienti, restare connesso significa vivere l’azione come se fossi sul tatami. Tocca a lei mettere in campo tutta la determinazione e il talento: non perdere neanche un istante, clicca qui per aggiornare la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Scaduto il tempo regolamentare, si va al golden score. 12.24 Due shido a testa per Kurbanbaeva e Simonetti, 2? alla fine dell’incontro. 12.22 Shido comminato ad entrambe le atlete per passivitĂ . 12.20 INIZIA L’INCONTRO! 12.20 Ippon di Arai. Sul tatami 2 ora sarĂ la volta di Erica Simonetti: l’azzurra affronta l’uzbeka Kurbanbaeva. 12.17 Il tabellone degli ottavi di finale della Pool A. FRA Romane DICKO-CHN Jinesinuer AYIMAN TUR Hilal OZTURK-NED Karen STEVENSON 12.14 Sul tatami 2 arriva la vittoria della croata Vukovic sulla neozelandese Andrews. Ora sarĂ la volta del giapponese Mao Arai, opposta alla cubana Dayanara Curbelo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: tocca a Erica Simonetti

