LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | eliminata Tavano fra poco tocca a Simonetti

Segui in tempo reale i Mondiali di Judo 2025, un evento che promette emozioni indescrivibili e sfide mozzafiato. Mentre Tavano è già fuori, tra poco sarà il turno di Erica Simonetti, pronta a dare il massimo. Restate con noi per aggiornamenti continui, risultati e azioni da cardiopalma: non perdete neanche un secondo di questa grande avventura sotto il segno del judo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11 La turca Ozturk elimina la moldava Diacenco sul tatami 1. 12.09 Sul tatami 2 Beatriz Souza si libera al golden score dell’angolana Rodrigues. Fra tre incontri sarà il turno di Erica Simonetti. 12.08 Ippon per la cinese, l’asiatica sfiderà Dicko agli ottavi di finale. 12.06 Adesso sul tatami 1 vedremo in azione la cinese Jinesineur Ayiman e la lituana Rugile Stasiulyte. 12.05 Dicko immobilizza l’azzurra. Arriva l’oseakomi per la transalpina che si qualifica per gli ottavi di finale. 12.03 Tenta l’azione Tavano, si copre l’avversaria. 12.02 INIZIA L’INCONTRO! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: eliminata Tavano, fra poco tocca a Simonetti

