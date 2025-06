LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Asya Tavano mina vagante

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi vi portiamo in diretta dalla settima giornata dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, con le ultime emozionanti sfide individuali delle categorie più pesanti: +78kg femminili e +100kg maschili. Asya Tavano mina vagante e tante altre storie da vivere live, fino alla conclusione di questa entusiasmante manifestazione iridata. Restate con noi, perché l’azione sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. Quest’oggi andranno in scena le ultime due prove individuali della manifestazione iridata, prima della chiusura prevista domani con la prova a squadre miste. Spazio alle categorie più pesanti del lotto, i +78kg femminili e i +100 kg maschili. L’Italia sarà rappresentata da due portacolori nei +78kg femminili. Occhio soprattutto ad Asya Tavano, mina vagante del tabellone. L’azzurra non ha avuto un sorteggio felice, visto che debutterà con l’ostica francese Romane Dicko. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asya Tavano mina vagante

In questa notizia si parla di: diretta - judo - mondiali - asya

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire - Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, il palcoscenico internazionale dove talento e passione si sfidano senza sosta.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia subisce la rimonta della Georgia ed è argento; LIVE Judo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Teddy Riner regala l’unico oro individuale alla Francia.

Mondiali di judo 2025: i medagliati Olimpici in cerca di titoli mondiali | Presentazione, programma, squadra italiana e come vedere - Nella capitale ungherese sono attesi più di 500 judoka, tra cui gli eroi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si legge su olympics.com

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare? informazione.it scrive