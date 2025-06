LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Asya Tavano mina vagante tra i pesi massimi

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi, nella settima giornata dei Mondiali di Judo a Budapest, si accendono i riflettori sui pesi massimi con le emozionanti prove individuali. Asya Tavano e Mina spiccano tra i favoriti, promettendo spettacolo e sorprese. Restate con noi per vivere in tempo reale ogni colpo, ogni vittoria e ogni emozione di questa giornata cruciale. L’Italia sarà protagonista, e non mancheranno colpi di scena!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. Quest’oggi andranno in scena le ultime due prove individuali della manifestazione iridata, prima della chiusura prevista domani con la prova a squadre miste. Spazio alle categorie piĂą pesanti del lotto, i +78kg femminili e i +100 kg maschili. L’Italia sarĂ rappresentata da due portacolori nei +78kg femminili. Occhio soprattutto ad Asya Tavano, mina vagante del tabellone. L’azzurra non ha avuto un sorteggio felice, visto che debutterĂ con l’ostica francese Romane Dicko. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asya Tavano mina vagante tra i pesi massimi

In questa notizia si parla di: diretta - judo - mondiali - asya

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire - Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, il palcoscenico internazionale dove talento e passione si sfidano senza sosta.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asya Tavano mina vagante; LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Asya Tavano mina vagante.

Mondiali di judo 2025: i medagliati Olimpici in cerca di titoli mondiali | Presentazione, programma, squadra italiana e come vedere - Nella capitale ungherese sono attesi più di 500 judoka, tra cui gli eroi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si legge su olympics.com

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare? Secondo informazione.it