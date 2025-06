LIVE Italia-Thailandia Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre in fuga nel primo set 12-9

Le Azzurre scendono in campo con determinazione nella Nations League 2025, sfidando la Thailandia in una gara avvincente. Il primo set vede un’Italia decisa a prendere il comando, con momenti di grande spettacolo e intensità . Segui ogni azione in diretta e resta aggiornato sugli sviluppi di questa sfida emozionante tra due nazioni appassionate di volley femminile. Clicca qui per non perdere nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-18 Ace Ajcharaporn 21-17 La slash di Tanacha, distrazione delle azzurre 21-16 Muro di Wimonrat 20-14 In rete il primo tempo di Wimonrat 19-14 Invasione Thailandia 18-14 Errore al servizio Thailandia 17-14 Out il pallonetto di Egonu da zona 2 17-13 In rete l’attacco di Egonu da seconda linea 17-12 Magia di de Gennaro in difesa e mano out di Degradi da zona 4 16-12 Diagonale Egonu da zona 2 15-12 Vincente Pimpichaya da zona 2 15-11 Vincente Ajcharaporn da zona 4 15-10 L’attacco di Pimpichaya dal centro 13-9 Out il primo tempo di Thatdao 12-9 Mano out Egonu da zona 2 11-9 Vincente Warisara da zona 3 11-8 Il tocco vincente di Egonu da zona 2, altra azione lunghissima ma non è una sorpresa 10-8 Diagonale di Egonu da zona 2 9-8 Muro Thatdao 9-7 Palla spinta Omoruyi da zona 4 8-7 Errore al servizio Fahr 8-6 Nwakalooooooooor! Primo tempo vincente a chiudere un’azione infinita 7-6 Out la pipe di Pimpichaya 6-6 Diagonale Omoruyi da zona 4 5-6 Errore al servizio Italia 5-5 Il palleggio di Cambi di seconda intenzione 4-5 La parallela di Degradi da zona 4 3-5 Diagonale di Ajcharaporn da zona 4 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 La slash di Fahr 1-2 Muro Thailandia 1-1 La parallela di Pimpichaya da zona 2 1-0 Muroooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Thailandia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre in fuga nel primo set, 12-9

In questa notizia si parla di: thailandia - diretta - azzurre - primo

LIVE! Italia-Thailandia: 6° impegno delle Azzurre nella VNL 2025; Thailandia–Italia volley: orario e dove vederla in diretta; VNL: l'Italia supera la Bulgaria e fa 5 su 5.

LIVE! Italia-Thailandia: 6° impegno di VNL 2025 per le Azzurre, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, i dettagli - Thailandia: 6° impegno di VNL 2025 per le Azzurre, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, tutti i dettagli. Come scrive eurosport.it

Italia-Thailandia, diretta Nations League: segui la sfida di volley LIVE - Le campionesse olimpiche di Velasco cercano il sesto successo consecutivo a Hong Kong e vanno alla ricerca del primato in classifica: segui tutti gli aggiornamenti ... Riporta corrieredellosport.it