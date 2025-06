LIVE Italia-Thailandia 3-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | sesto successo consecutivo per le azzurre!

L’Italia continua il suo straordinario cammino nella Volleyball Nations League 2025, conquistando un sorprendente 3-0 sulla Thailandia e siglando il sesto successo consecutivo. Le azzurre dimostrano ancora una volta la loro forza e determinazione, con Egonu che spicca come top scorer. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e preparatevi alla prossima sfida contro la Cina. Buona giornata a tutti gli appassionati di volley!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani con Italia-Cina. Buona giornata 12.19: In casa Italia Egonu top scorer con 13 punti in un set e mezzo, 10 punti a testa per Degradi e Malual, anche lei in un set e mezzo, 9 punti per Fahr, 7 per Nwakalor. In casa Thailandia nessuna atleta in doppia cifra: 9 punti Ajcharaporn, 8 punti Pimpichaya, 5 punti Wimonrat 12.17: Non è stata una passeggiata ma le azzurre hanno comunque fatto meno fatica rispetto al Giappone, che ha perso due set, a battere una Thailandia che ha una modalità di gioco che può far saltare il banco. 🔗 Leggi su Oasport.it