LIVE Italia-Thailandia 2-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre si scatenano nel finale del secondo set 25-20

L'Italia si prepara a scatenarsi nella sfida emozionante contro la Thailandia nel Nations League di volley femminile 2025. Con un finale infuocato nel secondo set, le azzurre dimostrano determinazione e talento, sorprendendo il pubblico con colpi decisivi e strategie vincenti. Resta aggiornato in tempo reale per vivere ogni momento di questa battaglia epica tra due squadre pronte a dare il massimo. Non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Nwakaloooooooooooooooor 7-6 La slash di Fahr 6-6 Vincente sulle mani del muro Malual da seconda linea 5-6 Diagonale di Degradi da zona 4 5-5 Diagonale di Pimpiachaya da zona 2 5-4 Errore al servizio Thailandia 4-4 La parallela di Donphon da zona 4 4-3 La diagonale di Malual da zona 2 3-3 La parallela di Pimpichaya da seconda linea 3-2 Errore al servizio Thailandia 2-2 Out il primo tempo Fahr 2-1 La fast di Wimonrat 2-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-0 Palla spinta di Malual, in campo assieme a Eze, da zona 2 25-20 E’ out la fast di Wimonrat. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Thailandia 2-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si scatenano nel finale del secondo set, 25-20

In questa notizia si parla di: diretta - thailandia - italia - nations

LIVE Italia-Thailandia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre in fuga nel primo set, 12-9 - Le Azzurre scendono in campo con determinazione nella Nations League 2025, sfidando la Thailandia in una gara avvincente.

? VNL: VITTORIA ALL’ESORDIO AD HONG-KONG PER L’ITALIA 3-1 SULLA BULGARIA Hong-Kong. Quinta vittoria di fila per le azzurre in Volleyball Nations League. Dopo i quattro successi di Rio de Janeiro, l’Italia ha calato il pokerissimo nell’esordio ad H Vai su Facebook

Italia-Thailandia, diretta Nations League: segui la sfida di volley LIVE; LIVE! Italia-Thailandia: 6° impegno delle Azzurre nella VNL 2025; Pallavolo, Thailandia-Italia: dove vedere la gara in diretta tv e streaming | Volleyball Nations League.

Italia-Thailandia, diretta Nations League: segui la sfida di volley LIVE - Le campionesse olimpiche di Velasco cercano il sesto successo consecutivo a Hong Kong e vanno alla ricerca del primato in classifica: segui tutti gli aggiornamenti ... Secondo corrieredellosport.it

Diretta Italia Thailandia/ Streaming video tv: per la sesta vittoria (VNL 2025, oggi 19 giugno) - Diretta Italia Thailandia streaming video tv oggi giovedì 19 giugno: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 femminile. Da ilsussidiario.net