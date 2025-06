LIVE Italia-Thailandia 1-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre si aggiudicano un buon primo set 25-19

Le emozioni della Nations League femminile continuano a infiammare il pubblico: l’Italia si conferma protagonista, conquistando un primo set entusiasmante 25-19 contro la Thailandia. Le azzurre, guidate da giocate decisive e un’energia senza limiti, sono pronte a scrivere un’altra pagina di successo. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti live di questa sfida avvincente, dove ogni punto conta e la passione non manca mai!

25-19 La palla spinta di Giovannini da zona 4 e l'Italia si aggiudica un buon primo set 24-19 Errore al servizio Italia 24-18 Diagonale di Giovannini da zona 4 23-18 La palla spinta di Egonu 22-18 Diagonale di Egonu da seconda linea 21-18 Ace Ajcharaporn 21-17 La slash di Tanacha, distrazione delle azzurre 21-16 Muro di Wimonrat 20-14 In rete il primo tempo di Wimonrat 19-14 Invasione Thailandia 18-14 Errore al servizio Thailandia 17-14 Out il pallonetto di Egonu da zona 2 17-13 In rete l'attacco di Egonu da seconda linea 17-12 Magia di de Gennaro in difesa e mano out di Degradi da zona 4 16-12 Diagonale Egonu da zona 2 15-12 Vincente Pimpichaya da zona 2 15-11 Vincente Ajcharaporn da zona 4 15-10 L'attacco di Pimpichaya dal centro 13-9 Out il primo tempo di Thatdao 12-9 Mano out Egonu da zona 2 11-9 Vincente Warisara da zona 3 11-8 Il tocco vincente di Egonu da zona 2, altra azione lunghissima ma non è una sorpresa 10-8 Diagonale di Egonu da zona 2 9-8 Muro Thatdao 9-7 Palla spinta Omoruyi da zona 4 8-7 Errore al servizio Fahr 8-6 Nwakalooooooooor! Primo tempo vincente a chiudere un'azione infinita 7-6 Out la pipe di Pimpichaya 6-6 Diagonale Omoruyi da zona 4 5-6 Errore al servizio Italia 5-5 Il palleggio di Cambi di seconda intenzione 4-5 La parallela di Degradi da zona 4 3-5 Diagonale di Ajcharaporn da zona 4 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 La slash di Fahr 1-2 Muro Thailandia 1-1 La parallela di Pimpichaya da zona 2 1-0 Muroooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor