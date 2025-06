LIVE Italia-Slovenia Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | azzurre per fare un nuovo passo verso la qualificazione

Benvenuti alla diretta live degli Europei di basket femminile 2025, un appuntamento imperdibile per tifare le nostre azzurre! Dopo la vittoria contro la Serbia, la nazionale di Andrea Capobianco affronta oggi la Slovenia in una sfida cruciale che potrebbe aprire le porte ai quarti di finale. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme ogni emozione di questa partita importante. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita valida per gli Europei di basket femminile 2025 per quanto riguarda l'Italia. Le azzurre di Andrea Capobianco, dopo la vittoria contro la Serbia di ieri, sfidano la Slovenia. Al PalaDozza di Bologna c'è già aria di chance di quarti di finale: qualora la Lituania dovesse battere la Serbia, infatti, l'Italia si troverebbe con l'opportunità di superare le slovene e, automaticamente, timbrare l'ingresso tra le migliori otto del continente, per quella che è la nuova formula degli Europei che ha eliminato il barrageottavo di finale.

