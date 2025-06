LIVE Italia-Slovenia 77-66 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | è azzurro luce a Bologna quarti di finale raggiunti!

La nostra emozionante diretta live si conclude con la vittoria dell’Italia sulla Slovenia (77-66) agli Europei Basket Femminile 2025, un risultato che ci permette di accedere ai quarti di finale con grande entusiasmo. Un grazie a tutti voi per averci seguito passo dopo passo. L’appuntamento è per sabato, quando le azzurre affronteranno la Lituania in una sfida decisiva per il primo posto nel girone. Stay tuned!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque qui, con grande felicità, questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i letttori di OA Sport, una felice notte e appuntamento a sabato con l’Italbasket femminile agli Europei! TOP SCORER – ITALIA: Keys, Pasa 15; SLOVENIA: Shepard 20 Sabato la sfida per il primo posto nel girone (che di fatto significa che chi vince non prende la Francia nei quarti e chi perde sì) tra Italia e Lituania. Sarà una partita assolutamente da non perdere! L’ITALIA CON UNA GIORNATA D’ANTICIPO SI QUALIFICA PER I QUARTI DI FINALE DEGLI EUROPEI! Si andrà al Pireo, e che festa per la capitana azzurra Laura Spreafico che festeggia nel modo più bello i suoi 34 anni! 77-66 22 Trimboli! Quarto fallo di Oblak, 22?1 da giocare e liberi di Trimboli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia 77-66, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: è azzurro luce a Bologna, quarti di finale raggiunti!

