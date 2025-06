LIVE Italia-Slovenia 61-48 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | da tenere gli assalti sloveni nell’ultimo quarto

Live Italia-Slovenia: emozioni alle stelle nel campionato europeo di basket femminile 2025! Con un punteggio di 61-48 a 30 secondi dal termine, le azzurre resistono agli assalti sloveni nell’ultimo quarto. La tensione si fa palpabile, ma la squadra di coach continua a lottare con cuore e determinazione. Riusciranno le italiane a mantenere il vantaggio e conquistare la vittoria? Restate con noi per scoprire l’esito di questa sfida mozzafiato.

62-52 Si apre in modo pessimo l'area per Oblak che appoggia da sola. 8'45" alla fine. 62-50 Altri due di Shepard, che ora tocca quota 17. 62-48 12 Cubaj. Rientra Cubaj e subito due liberi guadagnati per lei. Inizia l'ultimo quarto. TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 14; SLOVENIA: Shepard 15 Sfiora un miracoloso giro e tiro Andrè, cadendo indietro. Italia che rimane sul 61-48 dopo 30?, ma servirà un ottimo ultimo quarto per non consentire alla Slovenia riavvicinamenti più concreti. Altro fallo di Cvijanovic che frana su Andrè prima ancora che inizi il gioco, cronometro rimesso a 3?2.