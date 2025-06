LIVE Italia-Slovenia 53-34 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | azzurre ampiamente avanti nel terzo quarto

Le azzurre del basket femminile continuano a dominare nel terzo quarto contro la Slovenia, portandosi a un punteggio di 53-34 agli Europei 2025. La partita si infiamma, con spettacolare gioco e intensità che tengono gli appassionati incollati allo schermo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire come evolverà questa entusiasmante sfida!

53-34 Due un po' troppo facili di Oblak. Metà secondo quarto raggiunta. 53-32 Cubaj si appoggia sull'avversaria di fronte a lei e appoggia! 51-32 Zandalasini manca la rotazione su Sivka che si alza e segna da tre. 51-29 22 Oblak. Oblak cerca la transizione, Cubaj abbassa il braccio e sono due liberi. 51-27 CHE CUBAJ! Si gira contro Shepard e appoggia, numero vero! 49-27 Keys dalla media e nuovo +22! 47-27 PASA! Transizione per il nuovo +20! Italia che in difesa continua a tenere Shepard molto bene, ma in attacco al momento qualche difficoltà a riprendere ritmo c'è.

