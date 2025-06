LIVE Italia-Slovenia 45-22 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | inizia il terzo quarto

Mentre il terzo quarto del match tra Italia e Slovenia prende vita, l’emozione si fa palpabile: le azioni si susseguono veloci e il punteggio si riempie di nuove sfide. Restate sintonizzati per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida valida per gli Europei di basket femminile 2025. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni momento insieme!

45-27 Dalla media Friskovec, 0-5 tutto suo nel primo minuto di terzo quarto. 45-25 Tripla di Friskovec. 21:56 Squadre di nuovo sul parquet, si riparte! 21:54 Pochi istanti all'inizio del terzo quarto tra Italia e Slovenia. 21:51 Qualche risultato dalla sessione serale degli altri gironi: al Pireo Francia-Grecia 92-56, ad Amburgo Germania-Svezia 89-76 e a Brno Belgio-Portogallo nel finale di secondo quarto 40-25. 21:48 Da parte slovena i guai sono cominciati non appena l'Italia ha capito come arginare l'asse Oblak-Shepard. Una volta compresa quella situazione, per la squadra di Dikaioulakos è cominciata la notte, anche perché le azzurre di Capobianco hanno davvero mostrato ancora migliori capacità rispetto alla partita con la Serbia di creare gioco.

L'Italbasket debutta piegando la Serbia per 70-61 con una fiammata nel finale dopo aver toccato anche il +15 nel finale del terzo quarto! Domani il secondo match contro la Slovenia #Italbasket #EuroBasketWomen #Basket Vai su X

Migliore inizio non ci poteva essere, battuta la Serbia 61 a 70! https://fip.it/womens-eurobasket-serbia-italia-61-70-zandalasini-20-domani-la-slovenia-21-00-rai-sport-dazn-sky-sport1-e-arena/ #Italbasket | #EuroBasketWomen Vai su Facebook

