LIVE Italia-Slovenia 45-22 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | azzurre volanti a metà gara che Zandalasini!

L’Italia si prende la scena nel PalaSerradimigni con un secondo quarto semplicemente spettacolare, volando sulle ali dell’entusiasmo e dominando il tabellino contro la Slovenia nel campionato europeo femminile 2025. Le azzurre, guidate da Zandalasini e una difesa solida, sembrano irrefrenabili. La partita è infuocata e ogni azione conquista il pubblico. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni emozione di questa sfida epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 14; SLOVENIA: Shepard 9 Finisce un secondo quarto letteralmente strepitoso per l’Italia, in volo sulle ali dell’entusiasmo così tanto che Trimboli da quasi venti metri spedisce la palla sul primo ferro: un 45-22 che dice tutto! 45-22 ANCORA PAN! Ma è un’altra circolazione spettacolare per il tiro dalla media eseguito benissimo! 43-22 12 Shepard. Cubaj si oppone di corpo a Shepard, che non riesce a fare null’altro che guadagnare il fallo perché si abbassa il braccio di Lorela: sono due liberi. 43-21 12 Pasa. Pasa si va a guadagnare un paio di liberi in mezzo al pitturato. 🔗 Leggi su Oasport.it