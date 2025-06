LIVE Italia-Slovenia 32-20 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | azzurre trascinate da Zandalasini a metà 2° quarto

L’Italia si scatena nella sfida degli Europei di basket femminile 2025 contro la Slovenia, dominando il secondo quarto con un ritmo travolgente. Le azzurre, guidate dall’energia di Zandalasini, volano verso la vittoria, lasciando il pubblico senza fiato. La partita si infiamma, tra tiri spettacolari e difese impenetrabili. Rimanete sintonizzati per non perdere neanche un istante di questa emozionante battaglia sul parquet!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce un secondo quarto letteralmente strepitoso per l’Italia, in volo sulle ali dell’entusiasmo così tanto che Trimboli da quasi venti metri spedisce la palla sul primo ferro: un 45-22 che dice tutto! 45-22 ANCORA PAN! Ma è un’altra circolazione spettacolare per il tiro dalla media eseguito benissimo! 43-22 12 Shepard. Cubaj si oppone di corpo a Shepard, che non riesce a fare null’altro che guadagnare il fallo perché si abbassa il braccio di Lorela: sono due liberi. 43-21 12 Pasa. Pasa si va a guadagnare un paio di liberi in mezzo al pitturato. Ultimo minuto del secondo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia 32-20, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: azzurre trascinate da Zandalasini a metà 2° quarto

In questa notizia si parla di: italia - diretta - quarto - slovenia

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

in diretta le pagelle di Silvio Martinello e Massimo Ghirotto del#Giro D'Italia 2025 Vai su Facebook

Giro di Slovenia | 3ª tappa; Sorteggio Mondiali: gironi e avversarie Italia; Portogallo - Slovenia (0-0) Europei 2024.

Italia-Slovenia LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale del secondo impegno per le Azzurre a Eurobasket 2025 - Dopo la vittoria all'esordio sulla Serbia, l'Italia sfida la temibile Slovenia per compiere un altro passo verso la qualificazione alla fase ... Scrive eurosport.it

Diretta/ Italia Slovenia (risultato finale 85-89): ko sul filo di lana! (Mondiali basket 2023, 9 settembre) - 89: è ottavo posto ai Mondiali basket 2023 per gli Azzurri, la diretta della partita di Manila ci ha detto infatti che la Slovenia ha vinto prendendosi di conseguenza il ... Come scrive ilsussidiario.net