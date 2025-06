LIVE Italia-Slovenia 22-17 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | Zandalasini regale nel primo quarto già 10 punti

Segui in diretta l’emozionante sfida tra Italia e Slovenia agli Europei di basket femminile 2025. La partita è vibrante, con Zandalasini protagonista e l’Italia che si mantiene avanti con determinazione. Resta aggiornato sui punteggi, le azioni decisive e le strategie delle squadre: clicca qui per non perdere neanche un istante di questa emozionante battaglia. L’azione è infuocata e il risultato ancora tutto da scrivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-17 GRAN MOVIMENTO DI ANDRE’! Evita il raddoppio e anche i passi per appoggiare! Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 10; SLOVENIA: Shepard 8 22-17 Da tre Jelenc proprio sulla sirena del primo quarto, molto bene l’Italia finora, ma bisogna fare attenzione proprio a questi dettagli. Ultimo possesso per l’Italia con 21?. Verona però viene pressata da Bartelme, e ci sono ora 14?2 per la Slovenia. 22-14 PAN! Dalla media per due punti pesanti dal suo punto di vista! Al PalaDozza il tabellone recitava non 20-14, ma 18-14: è stata effettuata la correzione al tavolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia 22-17, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: Zandalasini regale nel primo quarto, già 10 punti

In questa notizia si parla di: italia - quarto - slovenia - diretta

In Italia over 65 un quarto della popolazione, sfida strutturale - In Italia, oltre un quarto della popolazione è costituita da persone over 65, evidenziando la necessità di ripensare l'equilibrio tra economia, salute e longevità.

in diretta le pagelle di Silvio Martinello e Massimo Ghirotto del#Giro D'Italia 2025 Vai su Facebook

Zandalasini trascina l'Italia: Serbia ko 70-61; Giro di Slovenia | 3ª tappa; Portogallo - Slovenia (0-0) Europei 2024.

Diretta Italia Slovenia/ Streaming video Rai: subito il bis! (Europei basket donne 2025, 19 giugno) - Diretta Italia Slovenia donne streaming video Rai oggi 19 giugno: orario e risultato live della partita per la seconda giornata agli Europei basket 2025. Riporta ilsussidiario.net

Italia-Slovenia LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale del secondo impegno per le Azzurre a Eurobasket 2025 - Dopo la vittoria all'esordio sulla Serbia, l'Italia sfida la temibile Slovenia per compiere un altro passo verso la qualificazione alla fase ... Scrive eurosport.it