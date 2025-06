LIVE Italia-Slovenia 13-12 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | è azzurre contro Shepard nei primi 5?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-12 ANCORA ZANDA! Finta e tripla, cosa s’è inventata Cecilia! 15-12 ZANDALASINI! Con un po’ di fortuna e l’aiuto del ferro, ma è il fadeaway che vale il +3! 13-12 VERONA! Fa saltare l’avversaria sull’anticipo e prende la tripla! 10-12 Cubaj! Ottimo dai sei metri! 8-12 Shepard non si riesce a fermare, sei per lei. 8-10 Pick&roll centrale che favorisce Cubaj e il suo appoggio! 6-10 Gran arresto e tiro dalla media di Friskovec. 02 Cubaj. 3’30” trascorsi. Cubaj viene raddoppiata sotto canestro, cerca e non trova il gioco da tre punti, ma fa commettere il primo fallo a Lisec, anche lei ex Schio tra le tante in campo oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovenia 13-12, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: è azzurre contro Shepard nei primi 5?

