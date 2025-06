LIVE Italia-Giappone Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | l’asticella si alza le asiatiche difendono tutto

Benvenuti alla diretta live della Volley Nations League femminile 2025! Le protagoniste di questa sfida tra Italia e Giappone a Hong Kong sono pronte a scrivere un altro capitolo di emozioni e adrenalina. Con le asiatiche che si difendono con orgoglio, l’intensità si alza e il livello si fa ancora più alto. Restate con noi per non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima sfida dell'Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la terza della seconda settimana, in programma a Hong Kong (Cina) tra Italia e Giappone. Archiviate le vittorie contro Bulgaria e Thailandia, la nazionale italiana femminile prosegue il suo cammino nella Volleyball Nations League 2025 affrontando il terzo match della trasferta di Hong Kong, affrontando il solido Giappone. Il gruppo guidato da Julio Velasco si prepara ad affrontare una delle formazioni più forti del momento, il Giappone, in una riedizione della finale della VNL 2024, che premiò l'Italia con il punteggio di 3-1.

