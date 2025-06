LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Rafferty in testa da solo

Segui in tempo reale la spettacolare tappa del Giro d'Italia NextGen 2025, con Adam Rafferty che domina la corsa in solitaria. L'emozione cresce mentre i fuggitivi cercano di anticipare la volata e i battistrada si sfidano a colpi di scatti. Resta aggiornato per scoprire chi conquisterĂ questa tappa cruciale e come evolveranno le dinamiche di corsa. Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa emozionante gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 15:19 L’irlandese sembra aver fatto il vuoto. 15:17 Adam Rafferty(Hagens Berman Jayco) scatta al comando, Luke Tuckwell prova a rientrare. 15:15 Iniziano gli scatti in testa al gruppo dei fuggitivi da parte di chi proverĂ ad anticipare la volata. 15:12 Sembra, almeno per ora, non sortire gli effetti sperati il tentativo di inseguimento orchestrato dal gruppo. 15:10 Il vantaggio dei fuggitivi si mantiene stabile. Gruppo a 2’28”. 15:07 Mancano 10 chilometri alla fine. 15:06 Jarno Widar ha fermato il compagno di squadra Kamiel Eeman per dare corpo all’inseguimento e ridurre il passivo nei confronti degli uomini in fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Rafferty in testa da solo

In questa notizia si parla di: diretta - giro - tappa - rafferty

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Giro Next Gen. Jonathan Vervenne vincitore della tappa con arrivo a CantĂą, comanda anche la classifica Vai su Facebook

Giro d'Italia, Prodhomme vince a Champoluc! Del Toro 2° allunga su Carapaz 3°; Giro ciclistico della Valle d’Aosta 2024 – La guida; L’irlandese Darren Rafferty vince il 59° Giro della Valle d’Aosta.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 5^ tappa, la più difficile! (oggi 19 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica oggi giovedì 19 giugno: orario, percorso e vincitore della 5^ tappa con arrivo a Santa Maria in Calanca. Scrive ilsussidiario.net

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2025, CLASSIFICA/ Lenny Martinez vince l’8^ tappa, a Pogacar la corsa! (15 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica: nell'ultima tappa festeggiano Lenny Martinez vincitore di giornata e Tadej Pogacar che si prende la corsa. Riporta ilsussidiario.net