LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Passo del Penice e Passo Coppi possono generare sorprese

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta della quinta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025! Oggi, tra il Passo del Penice e il Passo Coppi, si prospettano sorprese e sfide mozzafiato lungo i 153 chilometri che attraversano paesaggi incantevoli. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi farà la differenza in questa emozionante tappa: non perdere neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, la Fiorenzuola D’Arda – Gavi di 153 chilometri. La frazione di ieri, la Manerbio-Salsomaggiore Terme è stata vinta da Seth Dunwoody. Il corridore irlandese della Bahrain Victorious Development Team ha regolato allo sprint, dopo una fuga di nove corridori, il danese Patrick Boje Frydkjær della Lidl – Trek Future Racing e il francese Aubin Sparfel della Decathlon AG2R La Mondiale Development Team. Miglior italiano al traguardo, in settima posizione, è stato Lorenzo Masciarelli della MBH Bank Ballan CSB. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Passo del Penice e Passo Coppi possono generare sorprese

In questa notizia si parla di: passo - diretta - giro - italia

LIVE Bondioli/Caniato-Doumbia/Reboul 3-6, 1-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: francesi a un passo dal successo - In diretta dall'ATP Roma 2025, il duo francese Doumbia/Reboul è a un passo dal successo! Con un doppio break e due palle match in arrivo, la tensione è palpabile.

DIRETTA LIVE - Il Giro d'Italia NextGen al via da Rho, a due passi da Milano. La 48^ corsa rosa Under 23 inizia con grandi speranze azzurre. Vai su Facebook

Il Giro d'Italia passa dal Veneto: oggi la tappa 14 da Treviso a Nova Gorica. Segui la diretta. Una frazione completamente piatta adatta ai velocisti. Si riparte dal successo di Mads Pedersen a Vicenza: maglia rosa sempre Isaac Del Toro. Vai su X

Giro d’Italia 2025, la diretta della tappa di oggi: Del Toro vince a Bormio! Sempre più in rosa; Rivivi il LIVE della 20a tappa: vince Covi, Carapaz molla, Hindley maglia rosa; Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa Piazzola sul Brenta-San Valentino: orari TV, diretta e percorso.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA/ Joao Almeida ha vinto la 4^ tappa! Gregoire resiste (18 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: la quarta tappa arriva a Piuro in Valchiavenna, ma prima bisognerà scalare il temibile passo Spluga. Secondo ilsussidiario.net

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Georg Steinhauser ha vinto da solo la 17^ tappa! (oggi 22 maggio) - Passo Brocon del Giro d’Italia 2024: davvero una grande impresa ... Lo riporta ilsussidiario.net