LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in undici al comando Maglia rosa ad 1’50

Segui in tempo reale l'emozionante tappa di oggi del Giro d'Italia NextGen 2025: un percorso ricco di suspense e sorprendenti svolte. Con il leader ad appena 1’82” di vantaggio, il gruppo si prepara a un finale incandescente per conquistare la maglia rosa. Clicca qui per aggiornamenti live e vivi ogni istante di questa sfida epica, mentre i battistrada aumentano il ritmo e il pubblico tifa per i protagonisti di questa grande corsa.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 14:50 Il gruppo deve aumentare il ritmo se intende andare a recuperare la fuga. 14:47 Il gruppo sta attraversando la municipalitĂ di Castellania Coppi. 14:44 Aumenta il vantaggio dei battistrada. Il loro margine sul gruppo è di 1'50". 14:41 Siamo a trenta chilometri dal traguardo. 14:40 La Lidl-Trek Future Racing tira il gruppo. 14:38 Il prossimo ostacolo da affrontare sarĂ il Passo Coppi. 14:35 L'australiano Luke Tuckwell(Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) e lo sloveno Jakob Omrzel della Bahrain Victorious Development Team sono i corridori meglio piazzati all'interno della fuga in classifica generale.

