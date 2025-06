LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in dieci al comando Gruppo maglia rosa a 2’30

Se sei appassionato di ciclismo e vuoi vivere ogni istante della tappa di oggi del Giro d'Italia NextGen 2025, questa è la tua occasione. Segui in diretta le emozioni, gli aggiornamenti e i colpi di scena che rendono ogni corsa unica. Resta con noi e non perdere neanche un secondo di questa spettacolare battaglia sulle strade svizzere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 15:10 Il vantaggio dei fuggitivi si mantiene stabile. Gruppo a 2'28". 15:07 Mancano 10 chilometri alla fine. 15:06 Jarno Widar ha fermato il compagno di squadra Kamiel Eeman per dare corpo all'inseguimento e ridurre il passivo nei confronti degli uomini in fuga. 15:04 Jarno Widar (Lotto Ddevelopment Team) deve cambiare decisamente passo se non intende mettere in salita il suo finale di corsa. 15:01 Siamo a 15 chilometri dal traguardo. 14:58 La Lidl-Trek Future Racing continua a lavorare per ridurre il divario dai battistrada.