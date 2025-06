LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | aggiornamenti dalle 14.00

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi live dalla quinta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, un emozionante percorso di 153 km tra Fiorenzuola D’Arda e Gavi. Dopo la vittoria di ieri di Seth Dunwoody, continua la sfida tra i giovani talenti del ciclismo internazionale. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:00, perché questa frazione promette sorprese e adrenalina fino all’ultimo chilometro!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d'Italia NextGen 2025, la Fiorenzuola D'Arda – Gavi di 153 chilometri. La frazione di ieri, la Manerbio-Salsomaggiore Terme è stata vinta da Seth Dunwoody. Il corridore irlandese della Bahrain Victorious Development Team ha regolato allo sprint, dopo una fuga di nove corridori, il danese Patrick Boje Frydkjær della Lidl – Trek Future Racing e il francese Aubin Sparfel della Decathlon AG2R La Mondiale Development Team. Miglior italiano al traguardo, in settima posizione, è stato Lorenzo Masciarelli della MBH Bank Ballan CSB.

