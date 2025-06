LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Onley batte in volata Almeida Vauquelin nuovo leader della generale

Segui in tempo reale l’emozionante tappa odierna del Giro di Svizzera 2025, dove Oscar Onley ha trionfato in volata davanti a Joao Almeida, che ora guida la generale. La corsa continua a regalare spettacolo e sorprese, con Kevin Vauquelin che si prende la leadership della classifica generale. Restate con noi per aggiornamenti live e tutti i dettagli di questa emozionante gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 16.50 Questa la volata vinta da Onley: Oscar Onley vince la quinta tappa del #TourdeSuisse battendo in volata Joao Almeida. Altra tappa bellissima e successo fondamentale per la Picnic pic.twitter.com9AtftrZENe — 53×11 Cycling Podcast (@53x11Podcast) June 19, 2025 16.48 Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) è la nuova maglia gialla di questo Giro di Svizzera. 16.47 Seconda vittoria in carriera per Oscar Onley. In precedenza il corridore britannico si era imposto solamente nella quinta tappa del Tour Down Under 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Onley batte in volata Almeida, Vauquelin nuovo leader della generale

