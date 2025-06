LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | la corsa entra nel vivo con il Castaneda

Il Giro di Svizzera 2025 entra nel vivo con la tappa odierna, un'emozionante battaglia tra i fuggitivi e il gruppo principale. La corsa si anima mentre inizia l’ascesa del Castaneda, promettendo spettacolo e sorprese. Resta aggiornato in tempo reale sulle emozioni della gara: clicca qui per seguire la diretta completa e vivere ogni istante di questa tappa cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 15.54 Inizia la prima ascesa del Castaneda (4.5 km al 9.8%). 15.53 I 5 fuggitivi hanno un vantaggio di 1? 12? sul gruppo. 15.50 30 chilometri all’arrivo! 15.49 Mancano 5 chilometri all’inizio della salita di Castaneda. 15.48 Grande lavoro degli uomini della UAE Team Emirates – XRG che stanno approfittando di un falsopiano per ridurre il distacco dal quintetto in testa alla corsa. 15.45 Non c’è volata per lo sprint Tissot di Lostallo. A passare in prima posizione è Pello Bilbao. 15.43 Il vantaggio dei fuggitivi scende a 1? 50? 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa entra nel vivo con il Castaneda

