LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto ai piedi del Castaneda Gregoire staccato

Benvenuti alla nostra diretta live della tappa odierna del Giro di Svizzera 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo. I corridori sono ancora in gruppo compatto ai piedi del Castaneda, con Gregoire staccato. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale, emozioni e strategie che si svolgono sulle strade svizzere, perché ogni istante può riservare sorprese sorprendenti e finale incerto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 16.30 Termina il lavoro di Bisiaux, tocca ora a Scotson ultimo uomo a disposizione di Felix Gall 16.29 Finisce il lavoro di Grobschartner e la Decathlon AG2R La Mondiale Team prende il comando delle operazioni. Film giĂ visto qualche chilometri fa 16.28 Perde qualche metro O’Connor. 16.27 Al termine del GPM la strada continuerĂ a salire fino al traguardo. 16.27 Per la seconda volta inizia il Castaneda (4.4 km al 9.8% con punte al 15%) 16.26 Costiou si stacca dopo aver lavorato per Vauqueline. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto ai piedi del Castaneda, Gregoire staccato

