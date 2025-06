LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Fortunato nella fuga la UAE guida il gruppo

Segui in tempo reale l’emozionante tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, con la fuga fortunata della UAE e il gruppo che si avvicina. Dopo la salita, si apre una lunga discesa verso il Castaneda, mentre Vlasov si impone sul Julierpass. Resta sintonizzato per aggiornamenti live: chi guiderà la classifica finale di questa intensa frazione? Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 15.11 Il gruppo termina la salita con un distacco di 2? 10?. Ora ci sarà una lunghissima discesa di quasi 40 chilometri che porterà ai piedi del Castaneda. 15.09 Basta un’accelerazione a Vlasov per guadagnare qualche metro e vincere il GPM. 15.08 Vlasov ha vinto il Julierpass. Vedremo se il russo passerà in testa anche sul San Bernardino Pass o se ci sarà volata. 15.07 Ricordiamo i cinque corridori che compongono la testa della corsa: Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Neilson Powless (EF Education – EasyPost), Javier Romo (Movistar Team), Aleksander Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Fortunato nella fuga, la UAE guida il gruppo

