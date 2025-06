LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Fortunato nella fuga gruppo a 3?!

Segui in diretta il Giro di Svizzera 2025, con tutte le emozioni della tappa di oggi! La corsa si avvicina alle fasi decisive mentre il gruppo principale è a pochi secondi dai fuggitivi, affrontando il temuto San Bernardino Pass. Chi dominerà questa sfida? Resta aggiornato per scoprire tutti i momenti salienti e gli sviluppi in tempo reale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni istante insieme ai protagonisti!

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 14.54 Il gruppo sta guadagnando sui fuggitivi. Il distacco ora è di 3? 08? 14.52 I corridori sono ai piedi del San Bernardino Pass (7.5 km al 6% di pendenza media). Questa salita ha una pendenza massima del 9% 14.50 Javier Romo passa in prima posizione allo sprint di Nufenen ed ottiene 6 punti. Alle sue spalle sono transitati Vlasov e Fortunato 14.47 Queste alcune immagini del momento vissuto questa mattina dalle formazioni: #TourdeSuisse – Etapa 5 Hoy el día ha empezado con un homenaje a Gino Mäder, 2 años después de su trágico accidente, se ha presentado una escultura en su memoria.

