LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Bilbao e Vlasov accelerano sul Castaneda ma il gruppo è vicino Si stacca Gregoire

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, con emozionanti azioni tra Bilbao e Vlasov che accelerano sul Castaneda, mentre il gruppo si frammenta in un susseguirsi di scatti e strategie. I corridori affrontano un tratto decisivo, pronto a mettere alla prova resistenze e nervi saldi. Resta sintonizzato per scoprire chi dominerà questa sfida e chi potrebbe sorprenderci, perché nel ciclismo tutto può succedere.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 16.11 Adesso i corridori affronteranno una breve picchiata seguita da un falsopiano che li condurrĂ nuovamente ai piedi del Castaneda. 16.09 Il gruppo dei migliori è a 15? dalla testa della corsa. Nel gruppetto ci sono una decina di corridori tra cui Almeida, Gall, Vauqueline, Van Wilder, Onley, Riccitello, Alaphilippe 16.08 Bilbao si sposta poco prima del GPM e lascia passare in prima posizione Vlasov. Il russo guadagna così altri 12 punti 16.07 Accelerazione di Bilbao, Powless perde qualche metro.

