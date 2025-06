LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita duro a Santa Maria in Calanca

Benvenuti alla nostra Diretta Live del Giro di Svizzera 2025! Oggi, i ciclisti sfideranno una tappa impegnativa di 183.8 km, con l’arrivo in salita a Santa Maria in Calanca, promettendo emozioni e battaglie epiche lungo un percorso che non lascia spazio alla tregua. Rimanete con noi per seguire ogni momento di questa sfida mozzafiato, perché la corsa sta per entrare nel vivo e ogni secondo conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Svizzera 2025. Frazione durissima nella corsa elvetica con i corridori che si daranno battaglia lungo 183.8 km che li porteranno da La Punt a Santa Maria in Calanca. Si parte con la strada giĂ leggermente in salita. Dopo pochi chilometri i corridori affronteranno il Julierpass (7.3 km al 6.5% di pendenza media), che darĂ inizio ad una lunga discesa di quasi 50 chilometri. La strada tornerĂ a salire fino allo sprint intermedio di Nufen, posto ai piedi del San Bernardino Pass (7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita duro a Santa Maria in Calanca

