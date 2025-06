LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 5 in fuga c’è Fortunato!

Benvenuti alla diretta live della tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo! Mentre i corridori affrontano i primi km, cinque di loro sono già in fuga, con un vantaggio di oltre tre minuti sul gruppo. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi potrebbe fare la differenza in questa emozionante tappa. La battaglia è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 14.35 Al momento ci sono 5 corridori in fuga con 3? 35? di vantaggio sul gruppo. Si tratta di Pello Bilbao, Neilson Powless, Javier Romo, Aleksander Vlasov e Lorenzo Fortunato 14.32 La tappa è iniziata da due ore e venti minuti. I corridori hanno già completato 95.5 km con una velocità media di 40.4 kmh. 14.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Svizzera 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro di Svizzera 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 5 in fuga, c’è Fortunato!

